ソバの実を冷たい沢の水に浸し甘味や風味を引き出す「寒ざらしそば」、山形市で26日朝、先週から水に浸していたソバの実の引き揚げ作業が行われました。「寒ざらしそば」は、ソバの実を冷水に浸し、寒風にさらすことで甘味や風味を引き出す江戸時代から伝えられてきた技法です。先週から水に浸していたソバの実の引き揚げ作業が行われました。関係者「結構寒いです。かなり重たいです。浸すより引き揚げの方が大変です」引き揚げら