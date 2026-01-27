第一子を出産して約1年半が経ち、働くママとして仕事と家庭の両立に励んでいるバービーさん。そんな忙しい日々の中で、メールの返信が滞ったり、遅刻してしまったり、お昼ごはんを食べられなかったり……「なんて私はできない人間なんだ」と思う場面が多々あるそう。今回の連載では、仕事と家庭の両立ができない話ではなく、「なぜ」できなかったのかを考え、働く女性たちの現実について率直に綴っています。前編では、謎の体調不