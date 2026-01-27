フォードGTと同じ3.5L V6を搭載オランダの自動車メーカー、ドンカーブートが新型『P24 RS』を発表した。空力性能を追求した2人乗りスポーツカーの最新作で、48年の歴史の中で最もパワフルなモデルである。【画像】オランダ生まれの過激スポーツカー【ドンカーブートP24 RSを詳しく見る】全19枚P24 RSは2022年発表の『F22』の後継車で、同社20番目のモデルに数えられる。過激な仕様ながら、これまでで最も運転しやすいと謳われて