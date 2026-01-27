中国への返還のために今夜、日本を旅立つ上野動物園の双子パンダ。日中友好の象徴として長く愛されてきたパンダが日本からいなくなることにファンからは悲しみの声があがっています。東京・台東区にある上野動物園。既にジャイアントパンダの展示は終了していますが…ファン「シャオシャオとレイレイの旅立ちのお見送りに来ました」双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が、きょう、中国への返還のために日本を出発するので