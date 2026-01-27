26日、潜伏先の奄美大島で逮捕された全国最大規模の違法スカウトグループの「ナチュラル」トップの男が、さきほど羽田空港に到着した際の映像が入ってきました。木山こと小畑寛昭容疑者は、黒い上着のフードを深くかぶり表情はうかがえませんでしたが、捜査員に囲まれ空港内を歩いていきました。警視庁は小畑容疑者の身柄を都内の警察署に移送して、組織の全容解明を進める方針です。