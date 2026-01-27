警察官を装って「犯罪グループにあなたの名前がある」などと言い、2300万円をだまし取った疑いで中国籍の男が逮捕されました。中国籍の于洋容疑者（44）は仲間と共謀し、警察官や検察官を装って被害男性に電話をかけ、「マネーロンダリングをやっているグループにあなたの名前がある」「関与していないことを証明するため入金してください」などと言い、約2300万円をだまし取った疑いが持たれています。于容疑者は調べに対し、「日