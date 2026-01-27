岐阜地裁2024年に当時住んでいた岐阜県高山市のアパートに放火し全焼させたとして、現住建造物等放火の罪に問われた住所不定、無職森江琉聖被告（24）の裁判員裁判で岐阜地裁は27日、「住人2人が死亡する重大な結果が生じた」として懲役13年（求刑懲役16年）の判決を言い渡した。火災では2人が死亡し、3人が負傷した。戸崎涼子裁判長は判決理由で、被告に計画性や積極的な加害意図はなく、結果を具体的に想像できていなかった