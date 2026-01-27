東京都暴力団排除条例違反の疑いで公開手配され、鹿児島県・奄美大島で逮捕された国内最大級の風俗スカウトグループトップの小畑寛昭容疑者（40）を乗せた航空機が27日、羽田空港に到着した。警視庁は、板橋署に移送して調べる。