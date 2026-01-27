北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの母・早紀江さんが90歳の誕生日を前に取材に応じました。1977年、横田めぐみさん（失踪当時13）は新潟市で下校途中に姿を消しました。めぐみさんの拉致から48年となるなど、長い年月が経過し、拉致被害者の家族で親世代は2月4日に90歳を迎える早紀江さんのみになっています。横田早紀江さん：政府の方々がどういう思いでこの問題を考えているかわからない。もしも自分の子どもならだまっていられ