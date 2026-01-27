瀬戸内地方はおおむね曇りで、岡山県北部では雨や雪の降っているところがあります。27日夜も寒気や湿った空気の影響で雲が広がりやすい見込みです。海沿いを中心に空気の乾燥した状態が続いているため、火の取り扱いに注意してください。 28日も曇りのところが多く、岡山県北部では雪雲のかかるところがありそうです。朝の最低気温は岡山でマイナス1度、津山でマイナス2度、高松で2度でしょう。日中の最高気温は岡山で10度、津山