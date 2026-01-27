¿ÀÈëÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç²ÎÉ±¤È¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¡ÖTHIS IS KENTY -IDOL ver2.0-¡×¤ò23~25Æü¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¡£½Ð±é¤·¤¿¥²¥¹¥È¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£24Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅç¤È¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë²ÎÉ±¤âÅÐ¾ì¡£ÃæÅç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¤¬¡Ö1.24(Sat.) milet@milet_music¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃæÅç¤È²Î¼ê¤Îmilet(¥ß¥ì¥¤)¤¬ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é²Î¤¦»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£milet¤â¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖÃæÅç·ò¿Í¤¯¤ó¤Î¥é¥¤¥ô ¡ØTHIS IS