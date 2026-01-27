¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é3Æü¤ÇÇä¾å5²¯±ß¤ÎÅÁÀâ¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¡¦HIMEKA¤µ¤ó¤Î?Ìµ²Ã¹©¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£HIMEKA¤µ¤ó¤¬¡¢18Æü¤ËYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖLAST CALL¡×¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤ÎHIMEKA¤¬¡¢±þÊç¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌµ²Ã¹©¤ÎÆ°²è¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤È¤«ÂçÍ¥¾¡¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¾ÈÌÀ´Ä¶­°­¤¤¤È¸À