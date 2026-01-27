日本陸上競技連盟は27日、アジア・クロスカントリー選手権（2月21日、福岡市・海の中道海浜公園）の日本代表選手を発表した。男子（10キロ）には昨年の日本選手権クロスカントリーを制し、昨秋の世界選手権東京大会3000メートル障害8位の三浦龍司（SUBARU）ら4人が出場。女子（10キロ）は同大会1万メートル6位の廣中璃梨佳（日本郵政グループ）＝長崎県大村市出身＝ら4人がエントリーした。U20（20歳未満）の男子（8キロ）は