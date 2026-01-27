北海道遠軽町の旭川・紋別自動車道で、走行中の都市間高速バスから火が出ました。乗客乗員５人にけがはありませんでした。道路上で止まった高速バス。全体が黒く焼け落ちています。遠軽町の旭川紋別道で１月２７日午前９時４０分ごろ、北海道開発局がバスから火が出ているのを確認しました。火はおよそ２時間後に消し止められ、乗客乗員５人にけがはありませんでした。警察によりますと、炎上したのは北見発札幌行きの都市間バスで