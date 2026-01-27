多くのツアープロに愛用されている弾道計測器「トラックマン」の日本ショールーム兼オフィスが、台東区・南砂町から港区・赤坂へ移転した。これに伴い、メディア向けに新拠点がお披露目された。【写真】3Dモーション分析実際に画面で見るとこんな感じ会場では、トラックマンのゼネラルマネージャーを務めるデビッド・カーデュー氏と、現在コーチとして活動する青島賢吾氏によるトークセッションも実施。日本市場におけるトラック