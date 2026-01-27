――LUAが告げる、2月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？★2月の星の動き★プレッシャーを感じながらも、「きっとうまくいく」という思いを抱ける2月のはじまりに。2月14日のバレンタインは、土星が魚座から牡羊座に移動し、翌週は、現実を司る土星と理想を意味する海王星が重なります。理想を現実化する新たなはじまりへの流れです。恋の理想を叶えるために現実と向き合いましょう。チャンスが見えてくるはずですそ