お笑いコンビ、きしたかのが、26日放送のTBS系「バナナマンのしらバナ！」（深夜0時26分）に出演。ツッコミ高野正成（36）がキレキャラに開眼したきっかけを明かした。若手芸人をあまり知らないバナナマンが、そうした芸人らに迫る番組。キレキャラとしてドッキリ番組などで活躍する高野について、相方の岸大将（35）は「芸人始めたばっかの時は全然怒るツッコミじゃなかったんです。いなすツッコミというか」と異なる芸風だったと