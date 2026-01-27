契約更改を終え、記者会見する広島・小園＝27日、マツダスタジアム広島の小園海斗内野手が27日、マツダスタジアムで契約交渉し、6千万円増の年俸1億5千万円で更改した。昨季は打率3割9厘、出塁率3割6分5厘で自身初タイトルとなる首位打者と最高出塁率を獲得。「去年のことは忘れている。また賞やタイトルが取れるように活躍したい」と淡々と今季を見据えた。交渉の席で、将来的な米大リーグ挑戦の希望を伝えたことを明かした。