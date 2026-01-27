25日、ミャンマー・ヤンゴンで投票する有権者（共同）【ヤンゴン共同】ミャンマー軍事政権のゾーミントゥン報道官は26日夜、最終投票が終了した総選挙の投票率が54％超だったと語り「自由で公正かつ透明性のある選挙を成功裏に実施できた」と主張した。親軍政権の樹立が確実な情勢で、月内にも全体の結果が公表される見通し。計約2422万人の有権者のうち約1314万人が投票したという。報道官は「外国の監視団やメディアが立ち会