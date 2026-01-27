韓国軍は、北朝鮮が27日午後、日本海に向けて弾道ミサイル数発を発射したと発表しました。韓国軍によりますと、北朝鮮は27日午後3時50分ごろ、首都・平壌周辺から弾道ミサイル数発を発射しました。ミサイルの種類や飛距離など詳しいことは分かっておらず、韓国軍が分析を進めています。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは今月4日以来です。