韓国軍はさきほど、北朝鮮が発射したのは短距離弾道ミサイル数発で、平壌の北方から発射され、約350キロ飛行したと発表しました。また、日本やアメリカと弾道ミサイル情報を緊密に共有し、万全の体制を維持している、としています。