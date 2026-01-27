菊地幸夫弁護士が27日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。この日公示された衆議院選挙（2月8日投開票）における、各党の消費税の扱いについてコメントした。MC石井亮次が「今日、衆院選が公示されました。6日には冬のオリンピックの開会式、っていうのもあります。2月8日が投開票。大阪に至っては市長選、知事選もありますよ。明日から期日前投票もできます。菊地先生、どのあたりを注目しますか」と問いかけた