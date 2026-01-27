【モデルプレス＝2026/01/27】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代GLドラマランキングとして「胸キュン告白セリフ・“反則級”沼落ちセリフ・最強ツンデレセリフ」の3部門で読者アンケートを実施。本記事では「最強ツンデレセリフ」トップ5を発表する。【写真】GLドラマ最強ツンデレセリフTOP5一覧◆「GLドラマ最強ツンデレセリフ」トップ51位：「ほんとに出てくの？」…「チェイサーゲー