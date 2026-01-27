衆院選が公示された。前日に行われた日本記者クラブ主催の主要7党首による党首討論会ではその場には珍しい「プロポーズ」という言葉が飛び出した。2026年1月27日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）はこの党首討論会での「プロポーズ」発言をめぐって総選挙後の新たな枠組みについて話し合われた。「連立政権は続かないといけない」「プロポーズ」を言い出したのは高市首相だ。代表質問で「選挙後にもし与党で過半数をとったなら