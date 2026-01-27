名鉄名古屋本線は27日午後4時17分、人身事故のため新木曽川駅と名鉄岐阜駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後6時8分に再開しました。 名鉄によりますと、人身事故は、岐南駅と笠松駅の間の踏切で発生したということです。 警察が事故について詳しく調べています。