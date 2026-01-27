岐阜県笠松町で火事がありました。火はすでに消し止められ、住人にけがはありませんでした。 【写真を見る】｢ヒーターに触れていた布が燃えた｣ 木造2階建て住宅で火事 近隣住宅3棟にも延焼 岐阜･笠松町 27日午前11時20分ごろ、笠松町北及の歯科技工士 長屋源治さん（76）の住宅から「2階から火が出た。ヒーターに触れていた布が燃えた」と119番通報がありました。火は約1時間半後に消し止められましたが