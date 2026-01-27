アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/27営業日時点＝ 上海銅 0％ 大連ポリエチレン -0.54％ 上海異形鉄筋 -0.57％ 上海ゴム -0.58％ 大連とうもろこし -0.65％ 上海重油 -1.6％ ＊数値は前日比％