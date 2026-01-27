ドル円一時１５４．７６レベル、本日高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤にかけて、ドル円は一時154.76レベルと再び本日の高値を更新している。クロス円も円安に振れており、ユーロ円は183.69レベル、ポンド円は211.76レベルなどにそれぞれ本日の高値を更新した。 USD/JPY154.74EUR/JPY183.62GBP/JPY211.64