ドル買いも進行、ユーロドルは安値を１．１８６１レベルに広げる＝ロンドン為替 円安とともに、ドル買いも進行している。ユーロドルは安値を1.1861レベル、ポンドドルは1.3670レベルに広げている。ドル円は高値を154.76レベルまで伸ばした。 EUR/USD1.1866GBP/USD1.3675USD/JPY154.67