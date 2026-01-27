「八つ墓村」スーパーティザービジュアル （C)2026「八つ墓村」製作委員会（C）Yokomizo Seishi/KADOKAWA 横溝正史のミステリー小説「八つ墓村」が、完全新作映画として、2026年秋に全国劇場公開されることが決まった。キャスト・監督は後日発表される。配給は松竹、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント。 「八つ墓村」は、シリーズ累計発行部数5,500万部を超え“ミステ