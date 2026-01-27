【新華社重慶1月27日】中国重慶市豊都県の南天湖風景区ではここ数日、山の峰々が日光を受けて金色に輝く「日照金山」と呼ばれる自然現象が現れ、多くの観光客が撮影を楽しんでいる。24、25両日に同風景区を訪れた観光客は3万人を超え、「氷雪経済」がけん引する消費意欲の高まりがみられた。国家4A級（5段階の上から2番目）風景区の南天湖は、高山湖と森林の雪景色を併せ持ち、重慶でも数少ない「日照金山」の観賞スポットとし