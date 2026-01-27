◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル）前走のサンライズＳを勝ってオープン入りを果たして、重賞初挑戦となるウインアイオライト（牝６歳、美浦・矢嶋大樹厩舎、父スクリーンヒーロー）が、軽ハンデ５２キロを味方に一発を狙う。鞍上は高倉稜騎手に決定。昨年のスプリンターズＳを制したウインカーネリアンの全妹という血統で、６ハロンは前走に引き続き２度目でも不気味だ。矢嶋調教師は