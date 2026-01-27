◆テニス▽全豪オープンテニス第１０日（２７日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２７日＝吉松忠弘】大会の会場は、現地時間午後４時半過ぎに、４２・３度まで気温が上昇し、それをピークに、午後７時には４０・５度に「下がった」。午後２時４５分には、４０度の大台を突破していた。午後１時半、気温は３８・４度ながら、すでに熱ストレス指数（ＨＳＳ）が最も危険な５・０に達し、