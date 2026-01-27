２３日、舞踊を披露する子どもたち。（天津＝新華社配信）【新華社天津1月27日】中国天津市薊州区の薊州影劇院で23日、京津冀（北京・天津・河北2市1省）地域の文芸界による市民向け文化公演が開かれ、同市文学芸術界連合会が主催する新春イベントが正式に幕を開けた。「各家庭に祝福を」と題した公演は京津冀の各文学芸術界連合会が共催。芸術家らが音楽、舞踊、伝統演劇、曲芸など多彩な演目を披露し、祝日の温かなメッセー