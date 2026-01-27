２７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比７．３０ポイント（０．１８％）高の４１３９．９１ポイントと反発した。中国景気の持ち直しが期待される流れ。国家統計局は朝方、１２月の工業企業利益が前年同月比で５．３％拡大し、２カ月ぶりにプラス成長したと報告した。１１月の１３．１％減から大幅に改善している。人民元の先高観も支え。外国為替市場で人民元相場が２０２３年５月以来の高水準で推移す