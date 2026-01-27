俳優の永野芽郁（26）が、今年配信予定のNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務める。同作の新ショットが27日、公開された。【写真】2026年のおともに！カレンダーを発売する浴衣姿の永野芽郁Netflixのインスタグラムにて「ファーストルック解禁！」「Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』2026年世界独占配信！」と発表された。韓国で刊行された『僕の狂ったフェミ彼女』は「初恋の人がフェミニストになっていた」