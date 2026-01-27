27日、インド・ニューデリーで会談に臨むモディ首相（中央）とフォンデアライエン欧州委員長（右）（ロイター＝共同）【ニューデリー、ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は27日、インドとの自由貿易協定（FTA）交渉が妥結したと発表した。トランプ米政権が関税圧力を強める中、人口世界最多14億5千万人のインドと加盟27カ国、4億5千万人を抱えるEUの両巨大市場が貿易を促進させる。発表によると、EUからインドへ輸出される製品