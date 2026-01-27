タレント、モデルの桃月なしこ（30）が27日までに、インスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。発売中の「FLASH」の表紙グラビアを飾っており「本日1／27(火)発売週刊FLASHの表紙を飾らせて頂きます！お久しぶりのFLASH！清楚な美しさ、大人の上品さをテーマに撮影してもらいました！私のイメージとかけ離れてるけど大丈夫か？ぜひ誌面でチェックしてみてください！」と呼びかけ、白ビキニ姿のオフショット