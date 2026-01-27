ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤Î7ËçÌÜ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHE SIN¡§VANISH¡×¤¬¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£25Æü¤Ë²»³ÚÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿31ÆüÉÕ¥Á¥ã¡¼¥ÈÍ½¹ðµ­»ö¤ËºÜ¤Ã¤¿¡£12Ëü2000Ëç¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£1°Ì¤ÏÊÆ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¢¥»¥Õ¡¦¥é¥­¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖDon¡Çt Be Dumb¡×¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊ¸²½ÆüÊó¤Ï27Æü¡ÖENHYPEN¤Ïº£¤Þ¤Ç·×9¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡Ø¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡Ù¤ËÆþ¤ê¡¢ÆÃ¤Ë