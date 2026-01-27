台湾カフェの「春水堂（チュンスイタン）」は、2026年1月26日から2月13日までの期間、モバイルオーダーサービスの提供開始を記念したドリンク50%オフキャンペーンを実施しています。季節限定、黒糖琥珀タピオカラテは対象外春水堂で、レジに並ばずどこからでも注文できるモバイルオーダーが導入されました。春水堂公式ホームページ、LINE、Instagramにもモバイルオーダー注文用のリンクが設置されているので、簡単にアクセスできま