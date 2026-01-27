1月27日（現地時間26日、日付は以下同）。NBAは、2月14日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「2026 カストロール ライジングスターズ」へ参戦する選手たちを発表した。イベントへ参戦するキャリア1、2年目の選手たちについては、NBAチームのアシスタントコーチたちの投票結果で決まった。 オールスターウィークエンド