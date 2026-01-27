1月24日から25日にかけ、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ第19節が開催された。オールスターブレイクを経て再開された今節は、シーズン後半戦の行方を占う重要な局面。熾烈な順位争いが繰り広げられるなか、スタッツランキング上位に名を連ねるプレーヤーたちがその実力を遺憾なく発揮した。 ◆得点1位：ジャレット・カルバー（仙台89ERS）