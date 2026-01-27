２７日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。衆院選の公示日を迎え改めて財政悪化が懸念されたほか、時間外取引で米長期金利が上昇したことから売りが優勢だった。 高市早苗首相は２６日に行われた日本記者クラブ主催の党首討論会で、消費税減税の実施時期について「できるだけ早期に引き下げたい」と発言。衆院選を巡って与野党ともに消費税減税を公約に掲げていることで、財政拡張を意識した売りが出やすかった。また