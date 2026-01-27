子どもがいざという時に逃げ込める「子ども110番の家」に設置するためのセーフティーコーンが、JA共済連岡山から岡山県に贈られました。 岡山県に寄贈されたのは、セーフティーコーン1,200本です。子どもが犯罪やトラブルに遭い、身の危険を感じた時に駆け込める「子ども110番の家」に目印として設置されるもので、JA共済連岡山が2014年度から毎年、岡山県に贈っています。 （JA共済連岡山