JR西日本によりますと、きょう（27日）午後3時19分ごろ、桃太郎線の大安寺駅～備前一宮駅間の山神東踏切で車が脱輪したということです。 この影響で一時、総社駅～岡山駅の間で運転をストップしていましたが、車の退出が完了し、安全の確認ができたため、午後4時35分に運転を再開したということです。