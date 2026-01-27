復帰後初の出場は、味方の負傷を受けての緊急投入だった。遠藤航はこれからピッチに立つ時間を増やしていくことができるのか。リバプールがボーンマスと対戦した１月23日のプレミアリーグ第23節（２−３）で、遠藤は前半36分から途中出場した。ジョー・ゴメスがケガをしたため、CBとして最終ラインでプレーしている。足首のケガで12月から戦列を離れていた日本代表主将にとっては、15節リーズ戦以来の出場。今季はアルネ・ス