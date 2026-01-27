ブレインパッド [東証Ｐ] が1月27日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年6月期の連結最終利益を従来予想の11.5億円→5億円(前期は10.6億円)に56.5％下方修正し、一転して53.0％減益見通しとなった。 なお、7-12月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 1．特別損失（公開買付関連費用）の計上当社グループは、富士通株式会社による当社株式に対