27日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝154円48銭前後と、前日午後5時時点に比べ24銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円42銭前後と81銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース