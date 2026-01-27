27日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6523枚だった。うちコールの出来高が3292枚と、プットの3231枚を上回った。コールの出来高トップは5万4000円の495枚（120円高1025円）。プットの出来高トップは5万円の383枚（145円安440円）だった。 コールプット 出来高