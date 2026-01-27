27日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1771枚だった。うちプットの出来高が1214枚と、コールの557枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の92枚（140円安620円）。コールの出来高トップは5万6000円の94枚（120円高965円）だった。 コールプット 出来高